Украина добавила 1,5 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему из запланированных 1,7 ГВт

Благодаря модернизации энергоблоков тепловой генерации и восстановлению работы гидроагрегатов на гидроэлектростанциях в энергосистему уже добавлены 1,5 ГВт из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей, сообщает Экономическая правда.

Об этом отметил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, передает пресс-служба министерства энергетики.

"В Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания, во время которой восстанавливаются поврежденные российскими атаками объекты энергетики. Из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему уже добавлены 1,5 ГВт" , - говорится в сообщении.

Также продолжаются ремонты на объектах атомной генерации, которая, как и в прошлом сезоне, будет играть ключевую роль в производстве электроэнергии.

По словам министра, атомная генерация продолжает производить более 50% электроэнергии в стране даже после потери из системы Запорожской АЭС. В течение ОЗП 2023/2024 на полную мощность будут работать все 9 блоков АЭС, которые есть на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, в следующем ОЗП тепловая генерация будет готова выдавать в систему 4,5 ГВт мощности.