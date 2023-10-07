Україна додала 1,5 ГВт додаткових потужностей в енергосистему із запланованих 1,7 ГВт

Завдяки модернізації енергоблоків теплової генерації та відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях в енергосистему вже додані 1,5 ГВт із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей, повідомляє Економічна правда.

Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, передає пресслужба міністерства енергетики.

"Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об’єкти енергетики. Із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт" , – йдеться в повідомленні.

Також тривають ремонти на об’єктах атомної генерації, яка, як і минулого сезону, буде відігравати ключову роль у виробництві електроенергії.

За словами міністра, атомна генерація продовжує виробляти понад 50% електроенергії в країні навіть після втрати з системи Запорізької АЕС. Протягом ОЗП 2023/2024 на повну потужність працюватимуть усі 9 блоків АЕС, які є на підконтрольній Україні території.

Крім того, наступного ОЗП теплова генерація буде готова видавати в систему 4,5 ГВт потужності.