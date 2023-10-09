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Израиль заявил о "серьезном ослаблении" возможностей ХАМАСа

Израиль заявил о "серьезном ослаблении" возможностей ХАМАСа
Фото: Рixabay

Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Украинская правда.

ЦАХАЛ заявил, что бил по зданию, в котором размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру.

Также Армия обороны Израиля атаковала:

  • командный пункт, который принадлежит высокопоставленному оперативнику военно-морских сил ХАМАС по имени Махмад Кашта,
  • оперативный актив ХАМАС в мечети в городе Джабалия,
  • разведывательный объект и дополнительный объект, используемый ХАМАСом.

The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ пишет, что бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

"Мы все еще боремся. Есть от семи до восьми открытых мест вокруг Газы, (где) у нас все еще есть воины, которые борются с террористами. Мы думали, что до вчерашнего дня мы будем иметь полный контроль. Я надеюсь, что к концу дня мы это сделаем", – заявил спикер Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

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