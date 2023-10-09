Израиль заявил о "серьезном ослаблении" возможностей ХАМАСа

Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Украинская правда.

ЦАХАЛ заявил, что бил по зданию, в котором размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру.

Также Армия обороны Израиля атаковала:

командный пункт, который принадлежит высокопоставленному оперативнику военно-морских сил ХАМАС по имени Махмад Кашта,

оперативный актив ХАМАС в мечети в городе Джабалия,

разведывательный объект и дополнительный объект, используемый ХАМАСом.

The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ пишет, что бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.