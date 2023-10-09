Ізраїль заявив про "серйозне ослаблення" можливостей ХАМАСу

Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє Українська правда.

ЦАХАЛ заявив, що бив по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, в тому числі по триповерховому командному центру.

Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:

командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС на ім'я Махмад Кашта,

оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія,

розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовується ХАМАСом.

The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ пише, що бої між ізраїльськими військами і терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо сектора Газа на ізраїльському боці кордону.