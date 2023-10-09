Ізраїль заявив про "серйозне ослаблення" можливостей ХАМАСу
Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє Українська правда.
ЦАХАЛ заявив, що бив по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, в тому числі по триповерховому командному центру.
Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:
- командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС на ім'я Махмад Кашта,
- оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія,
- розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовується ХАМАСом.
The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ пише, що бої між ізраїльськими військами і терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо сектора Газа на ізраїльському боці кордону.
"Ми все ще боремося. Є від семи до восьми відкритих місць навколо Гази, (де) у нас все ще є воїни, які борються з терористами. Ми думали, що до вчорашнього дня ми будемо мати повний контроль. Я сподіваюся, що до кінця дня ми це зробимо", – заявив речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.