В ВСУ объяснили, почему оккупанты усилили обстрелы Херсонщины

Российские оккупанты увеличивают обстрелы Херсона управляемыми авиабомбами (КАБ), но продвижение врага с левого берега Днепра на правый не предполагается. Об этом сказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Этой ночью мы не фиксировали сброс КАБов вдоль линии фронта, но за последний месяц были увеличены обстрелы. Вероятно, сегодняшнее отсутствие активности может быть связано со штормовым предупреждением. Очевидно, что враг примеряется и проводит замеры, чтобы скорректировать свою работу" , - отметила Гуменюк.

По ее словам, продвижение врага с левого берега Днепра на правое в настоящее время не рассматривается. "Наша оборона достаточно плотная и продвижение врага не будет допущено" , – заверила Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты пытаются имитировать активность в районе островов, в частности. За прошедшие сутки там были уничтожены 7 лодок, на которых пытались маневрировать разведывательные группы врага.

По мнению Гуменюк, подход к уничтожению инфраструктуры правого берега КАБами и усиленная бомбардировка связано больше с опаской врага относительно накопления сил и средств Силами обороны Украины.