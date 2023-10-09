У ЗСУ пояснили, чому окупанти посилили обстріли Херсонщини

Російські окупанти збільшують обстріли Херсонщини керованими авіабомбами (КАБ), але просування ворога з лівого берега Дніпра на правий не передбачається. Про це сказала керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Цієї ночі ми не фіксували скидання КАБів вздовж лінії фронту, але за останній місяць було збільшено обстріли. Ймовірно, сьогоднішня відсутність активності може бути пов'язана зі штормовим попередженням. Очевидно, що ворог приміряється і проводить заміри, щоб скоригувати свою роботу" , - зазначила Гуменюк.

За її словами, просування ворога з лівого берега Дніпра на правий на даний час не розглядається. "Наша оборона досить щільна і просування ворога не буде допущено" , - запевнила Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти намагаються імітувати активність в районі островів, зокрема. За минулу добу там було знищено 7 човнів, на яких намагалися маневрувати розвідувальні групи ворога.

На переконання Гуменюк, підхід до знищення інфраструктури правого берега КАБами і посилене бомбардування пов'язано більше з побоюванням ворога щодо накопичення сил і засобів Силами оборони України.