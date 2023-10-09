Израильская армия заявила о гибели лидера ХАМАСа

Лидер группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар, по данным ЦАХАЛ - "мертв". Он руководил операцией по вторжению боевиков на территорию Израиля, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Яхья Синвар - командующий кампанией, и он мертв" , - заявил главный спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Хагари на пресс-конференции в понедельник, 9 октября.

Также израильский военный офицер подчеркнул, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены".

Ранее, еще в первый день масштабного вторжения боевиков на территорию Израиля 7 октября, палестинские СМИ сообщали, что израильские ВВС разбомбили дом Синвара.

Между тем больше информации со стороны Тель-Авива об этом ударе или подтверждения атаки на здание, где проживает лидер террористической группировки ХАМАС в секторе Газа - не было.