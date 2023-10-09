Ізраїльська армія заявила про загибель лідера ХАМАСу

Лідер угруповання ХАМАС у Газі Яхья Синвар, за даними ЦАХАЛ, загинув. Він керував операцією із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Яхья Синвар - командувач кампанії, і він мертвий" , - заявив головний речник ЦАХАЛу контрадмірал Хагарі на пресконференції в понеділок, 9 жовтня.

Також ізраїльський офіцер наголосив, що "військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені".

Раніше, ще у перший день масштабного вторгнення бойовиків на територію Ізраїля 7 жовтня, палестинські ЗМІ повідомляли, що ізраїльські ВПС розбомбили будинок Синвара.

Між тим, більше інформації з боку Тель-Авіва про цей удар, або підтвердження атаки на будівлю, де проживав лідер терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа – не було.