Нацбанк сыграл на опережение. Как это отразится на курсе доллара

В прошлый понедельник, в 17:00 на официальном сайте Национального банка Украины появилось сообщение о переходе к режиму «управляемой гибкости» валютного курса. Это сообщение вызвало массу вопросов и предположений. Уже в 17:30 был проведен пресс-брифинг, на котором руководство НБУ ответило на вопросы журналистов и прокомментировало решение НБУ. На следующий день возобновились полноценные торги на межбанковском﻿ валютном рынке.

Впрочем, НБУ, как и анонсировал, жестко следил за движениями безналичного доллара, выходя с интервенциями на продажу. В первый же день регулятор продал около 520 млн долларов для стабилизации ситуации – и этого оказалось достаточно. Уже в среду ажиотажный спрос на валюту начал падать, а к пятнице ситуация вернулась в привычное русло. Национальный банк в последний день прошлой недели не только продавал, но и покупал валюту, а также снизил официальный курс доллара почти на 4 копейки.

Всего же чистая продажа Национальным банком валюты на прошлой неделе составила 1151,69 млн долларов, что стало рекордом для 2023 года. Как прокомментировал этот факт глава НБУ Андрей Пышный, это «плата за отказ от фиксации курса и избежание кризисных последствий от длительного сохранения этого режима». По его мнению, это не является слишком большой ценой.

В понедельник 9 октября на межбанке наблюдается снижение котировок по безналичному доллару с 36,57/36,63 до 36,54/36,55 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Т.е. доллар дешевеет. Правда, как сообщили порталу представители казначейства одного из коммерческих банков, движение вниз происходит под управлением НБУ, который специально «давит курс вниз».

Что касается наличного курса доллара, он первоначально отреагировал на решение Национального банка скачком до 38,50-38,55 гривен: именно такой ценник на продажу выставили во вторник 3 октября оптовые обменные пункты столицы. Однако и здесь ажиотаж продлился недолго. Уже на следующий день доллар начал дешеветь, вернувшись к концу прошлой недели к отметке 38,20 гривен. А сегодня стало известно о желающих продать оптовые суммы доллара по цене 38,15 гривен. Дешевеет доллар и в коммерческих банках.

Таким образом, можно однозначно констатировать: Национальный банк, что называется, «сыграл на опережение». В условиях возможного ухудшения ситуации с поступлением финансовой помощи из-за рубежа, когда негативные новости могли подогреть девальвационные настроения в украинском обществе, регулятор продемонстрировал готовность удерживать ситуацию под контролем, при этом допуская гибкое изменение курса доллара.

Конечно, и представители НБУ сразу об этом заявили, о сильных колебаниях не может быть и речи. Но и прежнего «замораживания» курса на одном уровне в течение нескольких месяцев, как это было последние полтора года, больше не будет. Ведь это на данном этапе несет больше вреда, чем пользы.

Как решения НБУ отразятся на наличном долларе

Действия, предпринятые Нацбанком еще в конце августа, а именно разрешение продавать валюту онлайн на сумму 50000 гривен в месяц, а также открывать конвертационные депозиты на сумму 200000 гривен в месяц, уже оказали мощный позитивный эффект. И сейчас, когда был реальный шанс увидеть взлет курса доллара, помогли регулятору удержать ситуацию на наличном валютном рынке под контролем. То, что это было предпринято за месяц до перехода к «управляемой гибкости», показывает, что в Национальном банке не только спланировали все заранее, но и четко просчитали возможные последствия.

Что ж, можно поздравить НБУ с этой небольшой, но победой над паникерами. Впрочем, расслабляться еще рано: негативные факторы никуда не делись. Объем золотовалютных резервов НБУ в сентябре снизился второй месяц подряд, на этот раз на 679 млн долларов. И это как нельзя лучше свидетельствует о том, что расслабляться еще очень рано.

Тем не менее, аналитики портала «Курс Украины» полагают, что предпринятые Национальным банком действия помогут курсу наличного доллара удержаться в диапазоне 38,00-38,60 гривен, как минимум, ближайшие две недели.