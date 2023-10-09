Нацбанк зіграв на випередження. Як це позначиться на курсі долара

Минулого понеділка, о 17:00, на офіційному сайті Національного банку України з'явилося повідомлення про перехід до режиму «керованої гнучкості» валютного курсу. Це повідомлення викликало безліч питань та припущень. Вже о 17:30 було проведено пресбрифінг, на якому керівництво НБУ відповіло на запитання журналістів та прокоментувало рішення НБУ. Наступного дня відновилися повноцінні торги на міжбанківському валютному ринку.

Проте НБУ, як і анонсував, жорстко стежив за рухами безготівкового долара, виходячи з інтервенціями на продаж. Першого ж дня регулятор продав близько 520 млн доларів для стабілізації ситуації – і цього виявилося достатньо. Вже в середу ажіотажний попит на валюту почав падати, а до п'ятниці ситуація повернулася у звичне русло. Національний банк в останній день минулого тижня не лише продавав, а й купував валюту, а також знизив офіційний курс долара майже на 4 копійки.

Загалом чистий продаж Національним банком валюти минулого тижня склав 1151,69 млн доларів, що стало рекордом для 2023 року. Як прокоментував цей факт голова НБУ Андрій Пишний, це «плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму». На його думку, це не є надто великою ціною.

У понеділок 9 жовтня на міжбанку спостерігається зниження котирувань безготівковим доларом з 36,57/36,63 до 36,54/36,55 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Тобто долар дешевшає. Щоправда, як повідомили порталу представники казначейства одного з комерційних банків, рух вниз відбувається під керуванням НБУ, який спеціально «тисне курс вниз».

Щодо готівкового курсу долара він спочатку відреагував на рішення Національного банку стрибком до 38,50-38,55 гривень: саме такий цінник на продаж виставили у вівторок 3 жовтня гуртові обмінні пункти столиці. Однак і тут ажіотаж тривав недовго. Вже наступного дня долар почав дешевшати, повернувшись до кінця минулого тижня до позначки 38,20 гривень. А сьогодні стало відомо про охочих продати гуртові суми долара за ціною 38,15 гривні. Дешевшає долар і у комерційних банках.

Таким чином, можна однозначно констатувати: Національний банк, як то кажуть, «зіграв на випередження». В умовах можливого погіршення ситуації з надходженням фінансової допомоги з-за кордону, коли негативні новини могли підігріти девальваційні настрої в українському суспільстві, регулятор продемонстрував готовність утримувати ситуацію під контролем, при цьому допускаючи гнучку зміну курсу долара.

Звичайно, і представники НБУ відразу про це заявили, про сильні коливання не може бути й мови. Але й колишнього «заморожування» курсу на одному рівні протягом кількох місяців, як це було останні півтора року, більше не буде. Адже це на цьому етапі несе більше шкоди, ніж користі.

Як рішення НБУ відіб'ються на готівковому доларі

Дії, вжиті Нацбанком ще наприкінці серпня, а саме дозвіл продавати валюту онлайн на суму 50 000 гривень на місяць, а також відкривати конвертаційні депозити на суму 200 000 гривень на місяць, вже мали потужний позитивний ефект. І зараз, коли був реальний шанс побачити зліт курсу долара, допомогли регулятору утримати ситуацію на валютному ринку під контролем. Те, що це було зроблено за місяць до переходу до «керованої гнучкості», показує, що у Національному банку не лише спланували все заздалегідь, а й чітко прорахували можливі наслідки.

Що ж, можна привітати НБУ із цією невеликою, але перемогою над панікерами. Втім, розслаблятися ще зарано: негативні чинники нікуди не поділися. Обсяг золотовалютних резервів НБУ у вересні знизився другий місяць поспіль, цього разу на 679 млн доларів. І це якнайкраще свідчить про те, що розслаблятися ще дуже рано.

Тим не менш, аналітики порталу «Курс України» вважають, що вжиті Національним банком дії допоможуть курсу готівкового долара утриматися в діапазоні 38,00-38,60 гривень, як мінімум, найближчі два тижні.