На Бахмутском направлении взяли в плен командира добробата армии РФ

На Бахмутском направлении бойцы третьей штурмовой бригады захватили командира добровольческого батальона "Алга" армии РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает третья отдельная штурмовая бригада.

"В результате уникальной операции на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады захватили вражеского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 омсбр рф.

Теперь он - один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов".

Состояние своего подразделения враг комментирует словами: "Здесь пи*да сколько полегло".

Батальон "Алга" - добровольческое формирование из Татарстана. В марте 2023 года россияне в сети обсуждали разгром формирования в Украине. Тогда командир оккупантов заявлял, что такие обсуждения приводят к напряжению и панике.

Он заявлял, что на войне не обходится без жертв "среди военных и гражданских", а тех россиян, которые рассказывали о потерях, называл "предателями" и "дезертирами".