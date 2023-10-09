На Бахмутському напрямку полонили командира добробату армії РФ

На Бахмутському напрямку бійці третьої штурмової бригади захопили командира добровольчого батальйону "Алга" армії РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє третя окрема штурмова бригада.

"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.

Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів".

Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи*да сколько полегло".

Батальйон "Алга" – добровольче формування із Татарстану. У березні 2023 року росіяни в мережі обговорювали розгром формування в Україні. Тоді командир окупантів заявляв, що такі обговорення призводять до напруження та паніки.

Він заявляв, що на війні не обходиться без жертв "серед військових і цивільних", а тих росіян, що розповідали про втрати, називав "зрадниками" і "дезертирами".