Ночью ПВО уничтожило 27 "Шахедов" - Воздушные силы
В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 27 вражеских дронов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Россияне запустили 36 ударных беспилотников в направлении юга Украины. Пуски совершали с мыса Чауда в оккупированном Крыму.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 27 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - отметили в Воздушных силах.