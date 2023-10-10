Вночі ППО знищила 27 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 27 ворожих дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни запустили 36 ударних безпілотників у напрямку півдня України. Пуски здійснювали з мису Чауда в окупованому Криму.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", – зазначили в Повітряних силах.