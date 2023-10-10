Израильская армия за ночь нанесла более 200 ударов по Газе

Армия обороны Израиля заявляет, что за ночь нанесла удары по более 200 целям в секторе Газа, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что ЦАХАЛ бил по военным объектам − в частности, по складу оружия в мечети, квартире, которую использовали силы противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотной башне, которую использует террористическая группировка.

Военные также обнародовали видео, на которых зафиксированы некоторые из ударов.

מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

Также сообщается, что 10 октября Армия обороны Израиля отправит офицеров, чтобы уведомить более 100 израильских семей о том, что их родственники удерживаются в заложниках в Газе группировкой ХАМАС.