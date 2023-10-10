Ізраїльська армія за ніч завдала понад 200 ударів по Газі
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що за ніч завдала ударів по понад 200 цілях у секторі Гази, повідомляє Українська правда.
Повідомляється, що ЦАХАЛ бив по військових об'єктах − зокрема, по складу зброї в мечеті, квартирі, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, і висотній вежі, яку використовує терористичне угрупування.
Військові також оприлюднили відео, на яких зафіксовані деякі з ударів.
Також повідомляється, що 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю відправить офіцерів, щоб повідомити понад 100 ізраїльських сімей про те, що їхні родичі утримуються в заручниках у Газі угрупованням ХАМАС.