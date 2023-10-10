На Одесчине сбили 23 "Шахеда", есть попадание в логистическую инфраструктуру – ОВА
В ночь на 10 октября в Одесской области силы ПВО сбили 23 вражеских беспилотника типа Shahed. Зафиксировано попадание по логистической инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По данным ОВА, пострадавших в результате атаки нет.
Кипер отметил, что атака "Шахедами" продолжалась в течение трех часов.
Напомним, ночью оккупанты запустили по Украине 36 беспилотников. Противовоздушная оборона уничтожила 27 "Шахедов".