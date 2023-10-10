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На Одесчине сбили 23 "Шахеда", есть попадание в логистическую инфраструктуру – ОВА

На Одесчине сбили 23 "Шахеда", есть попадание в логистическую инфраструктуру – ОВА
Фото: иллюстративное, прокуратура

В ночь на 10 октября в Одесской области силы ПВО сбили 23 вражеских беспилотника типа Shahed. Зафиксировано попадание по логистической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ОВА, пострадавших в результате атаки нет.

Кипер отметил, что атака "Шахедами" продолжалась в течение трех часов.

Напомним, ночью оккупанты запустили﻿ по Украине 36 беспилотников. Противовоздушная оборона уничтожила 27 "Шахедов".

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