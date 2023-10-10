Оккупанты уменьшили обстрелы для накапливания ракет на удары по энергосистеме - ВСУ

Российские оккупанты могут пытаться накопить ракеты и провести дополнительную слаженность для проведения массированных ударов по энергетических объектах Украины, как это было прошлой осенью. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Спикер объяснила, с чем может быть связано уменьшение применения ракетного вооружения противником в последнее время при воздушных атаках по территории Украины.

"По всей вероятности, есть необходимость накопления таких запасов. Потому что хоть у них и были не малые запасы, но они их очень "щедро" использовали. И производство (ракет - Ред.,) хотя и существует, оно достаточно усложнено и замедлено" , - отметила Гуменюк.

В то же время она обратила внимание, что российские захватчики могут накапливать ракетное вооружение "в конкретных целях".

"Это может быть связано с подготовкой к так называемому "периоду блэкаутов", которые они анонсировали и продолжают педалировать эту тему" , - сказала она.

Также есть понимание, что войскам РФ нужна дополнительная слаженность для проведения подобных атак. А с этим у противника могли возникнуть сложности после удара Сил обороны Украины по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму, добавила Гуменюк.