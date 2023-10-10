Окупанти зменшили обстріли, щоб накопичити ракети для ударів по енергосистемі – ЗСУ

Російські окупанти можуть намагатися накопичити ракети та провести додаткову злагодженість для проведення масованих ударів по енергетичних об'єктах України, як це було минулої осені. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Офіцер пояснила, з чим може бути пов'язане зменшення застосування ракетного озброєння противником останнім часом за повітряних атак по території України.

"Цілком імовірно, що є необхідність накопичення таких запасів. Тому що хоч в них і були не малі запаси, але вони їх дуже "щедро" використовували. І виробництво (ракет - Ред.,) хоча й існує, воно досить ускладнене та уповільнене" , – зазначила Гуменюк.

Водночас вона звернула увагу, що російські загарбники можуть накопичувати ракетне озброєння "в конкретних цілях".

"Це може бути пов'язано із підготовкою до так званого "періоду блекаутів", які вони анонсували й продовжують педалювати цю тему" , - сказала вона.

Також є розуміння, що військам РФ потрібна додаткова злагодженість стосовно таких атак. А з цим у противника могли виникнути складнощі після удару Сил оборони України по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі у Криму, додала Гуменюк.