В войне с ХАМАСом погибли более 120 израильских солдат
Израильская армия сообщила, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа. Об этом говорится в заявлении представителя Сил обороны Израиля Даниэля Хагари, сообщает Украинская правда.
По его словам, 50 семьям израильтян сообщили, что их близких похитили в Секторе Газа. По меньшей мере 123 израильских солдата были убиты.
Хагари сообщил, что ЦАХАЛ обеспечил контроль над всеми израильскими городами и населенными пунктами вблизи границы с Сектором Газа.
Хагари добавил, что Израиль наносит авиаудары по Сектору Газа каждые четыре часа.
Относительно северного фронта Хагари сказал, что на данный момент на границе с Ливаном нет никаких "безопасностных" инцидентов. Однако, по его словам, ЦАХАЛ остается в состоянии готовности.