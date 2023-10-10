В войне с ХАМАСом погибли более 120 израильских солдат

Израильская армия сообщила, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа.﻿﻿ Об этом говорится в заявлении представителя Сил обороны Израиля Даниэля Хагари, сообщает Украинская правда.

По его словам, 50 семьям израильтян сообщили, что их близких похитили в Секторе Газа. По меньшей мере 123 израильских солдата были убиты.

Хагари сообщил, что ЦАХАЛ обеспечил контроль над всеми израильскими городами и населенными пунктами вблизи границы с Сектором Газа.

Хагари добавил, что Израиль наносит авиаудары по Сектору Газа каждые четыре часа.

Относительно северного фронта Хагари сказал, что на данный момент на границе с Ливаном нет никаких "безопасностных" инцидентов. Однако, по его словам, ЦАХАЛ остается в состоянии готовности.