У війні з ХАМАС загинули понад 120 ізраїльських солдатів
Ізраїльська армія повідомила, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу. Про це заявив речник Сил оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, повідомляє Українська правда.
За його словами, 50 сім'ям ізраїльтян повідомили, що їхніх близьких викрали в Секторі Гази. Щонайменше 123 ізраїльських солдатів були вбиті.
Хагарі повідомив, що ЦАХАЛ забезпечив контроль над усіма ізраїльськими містами і населеними пунктами поблизу кордону з Сектором Гази.
Хагарі додав, що Ізраїль завдає авіаударів по Сектору Гази кожні чотири години.
Щодо північного фронту Хагарі сказав, що на цей момент на кордоні з Ліваном немає жодних "безпекових" інцидентів. Однак, за його словами, ЦАХАЛ залишається в стані готовності.