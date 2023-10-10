У війні з ХАМАС загинули понад 120 ізраїльських солдатів

Ізраїльська армія повідомила, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу.﻿ Про це заявив речник Сил оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, повідомляє Українська правда.

За його словами, 50 сім'ям ізраїльтян повідомили, що їхніх близьких викрали в Секторі Гази. Щонайменше 123 ізраїльських солдатів були вбиті.

Хагарі повідомив, що ЦАХАЛ забезпечив контроль над усіма ізраїльськими містами і населеними пунктами поблизу кордону з Сектором Гази.

Хагарі додав, що Ізраїль завдає авіаударів по Сектору Гази кожні чотири години.

Щодо північного фронту Хагарі сказав, що на цей момент на кордоні з Ліваном немає жодних "безпекових" інцидентів. Однак, за його словами, ЦАХАЛ залишається в стані готовності.