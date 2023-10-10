Израиль полностью контролирует границу с сектором Газа – ЦАХАЛ
Спикер Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что военные возобновили контроль над границей с сектором Газа, сообщает Укринформ.
"За последние сутки ни один террорист не попал через забор", - сказал он в разговоре с журналистами.
По словам Хагари, инженерно-саперные войска работают над разминированием территорий у дыр в заборе после того, как террористы ХАМАСа взорвали части пограничного забора во время субботней атаки.
По оценкам ЦАХАЛ, на израильской территории все еще скрывается небольшое количество террористов.