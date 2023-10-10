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Ізраїль повністю контролює кордон із сектором Гази – ЦАХАЛ

Ізраїль повністю контролює кордон із сектором Гази – ЦАХАЛ
Фото: Рixabay

Речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військові відновили контроль над кордоном з сектором Гази, повідомляє Укрінформ.

"За останню добу жоден терорист не потрапив через паркан", - сказав він у розмові з журналістами.

За словами Хагарі, інженерно-саперні війська працюють над розмінуванням територій біля дірок у паркані після того, як терористи ХАМАСу підірвали частини прикордонного паркану під час суботньої атаки.

За оцінками ЦАХАЛу, на ізраїльській території все ще переховується невелика кількість терористів.

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