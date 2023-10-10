Ізраїль повністю контролює кордон із сектором Гази – ЦАХАЛ
Речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військові відновили контроль над кордоном з сектором Гази, повідомляє Укрінформ.
"За останню добу жоден терорист не потрапив через паркан", - сказав він у розмові з журналістами.
За словами Хагарі, інженерно-саперні війська працюють над розмінуванням територій біля дірок у паркані після того, як терористи ХАМАСу підірвали частини прикордонного паркану під час суботньої атаки.
За оцінками ЦАХАЛу, на ізраїльській території все ще переховується невелика кількість терористів.