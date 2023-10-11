В секторе Газа погибли уже 950 палестинцев

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате боевых действий от 7 октября погибли 950 палестинцев, сообщает Укринформ.

Отмечается также, что 5 тысяч человек были ранены в результате авиаударов по сектору Газа начиная с субботы.

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила около 1500 палестинских террористов на израильской территории после того, как террористическая группа начала нападение на Израиль.

Напомним, утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики прорвались в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар.

К настоящему времени известно о 1200 погибших израильтянах, около 3000 получили ранения. Судьба 150 человек, похищенных и увезенных в сектор Газа, неизвестна.