У секторі Газа загинуло вже 950 палестинців

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок бойових дій від 7 жовтня загинули 950 палестинців, повідомляє Укрінформ.

Зазначається також, що 5 тисяч людей були поранені внаслідок авіаударів по сектору Гази починаючи з суботи.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила близько 1500 палестинських терористів на ізраїльській території після того, як терористична група розпочала напад на Ізраїль.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару.

На цей час відомо про 1200 загиблих ізраїльтян, близько 3000 зазнали поранень. Доля 150 осіб, викрадених і вивезених в сектор Гази, невідома.