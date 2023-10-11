СБУ установила наводчиков "Искандера" на кафе в Грозе

Служба безопасности разоблачила наводчиков российского "Искандера" на село Гроза в Харьковской области 5 октября. Подозреваемыми оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Во время оккупации Харьковщины фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там один из них был назначен водителем "конвойной группы", другой - "инспектором дорожно-патрульной службы".

Накануне увольнения региона оба подозреваемых вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать в пользу оккупантов. По указаниям россиян, они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. Они выпрашивали у людей сведения о дислокации сил обороны и массовых мероприятиях под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере.

"С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам" , – говорится в сообщении СБУ.

Скриншот: СБУ

По данным следствия, полученные сведения оккупанты использовали для осуществления прицельного удара по украинской деревне с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М". Тогда в результате воздушной атаки России погибли 53 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Владимир Мамон дополнительно объявили подозрение по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.