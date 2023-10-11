СБУ встановила навідників "Іскандера" на кафе в Грозі

Служба безпеки викрила навідників російського "Іскандера" на село Гроза у Харківській області 5 жовтня. Підозрюваними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

Під час окупації Харківщини фігуранти отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили водієм "конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби".

Напередодні звільнення регіону обидва підозрюваних разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь окупантів. За вказівками росіян вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Вони випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері.

"Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам" , – йдеться в повідомленні СБУ.

Скріншот: СБУ

За даними слідства, отримані відомості окупанти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М". Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Володимиру Мамону додатково оголосили підозру за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.