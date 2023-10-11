Москва пожаловалась на санкции против российской гражданской авиации

Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.﻿ Об этом 11 октября объявил МИД РФ, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о запрете:

на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий,

на поставку воздушных судов и запчастей к ним,

на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов,

на задержание воздушных судов за рубежом,

на ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

В российском МИД также сообщили, что ответчиками выступают 37 государств, включая США, Канаду, Британию и всех членов Евросоюза.

ИКАО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Была создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года Конвенции о международной гражданской авиации.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину против авиационной отрасли РФ были введены масштабные санкции, которые закрыли для российских самолетов воздушное пространство над многими странами мира.

Однако более чувствительно санкции ударили по состоянию авиаотрасли. В 2023 году на российских самолетах стало опасно летать, поскольку авиационные инциденты случаются с регулярным постоянством.

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности.

При этом в России начали скрывать несправности самолетов. ﻿﻿ В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.