Москва поскаржилася на санкції проти російської цивільної авіації

Росія подала скаргу до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про порушення правил авіасполучення країнами Заходу.﻿ Про це 11 жовтня оголосило МЗС РФ, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про заборону:

на використання повітряного простору для повітряних суден російських авіапідприємств,

на постачання повітряних суден і запчастин до них,

на технічне обслуговування і надання послуг страхування повітряних суден,

на затримання повітряних суден за кордоном,

на обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

У російському МЗС також повідомили, що відповідачами виступають 37 держав, включно зі США, Канадою, Британією та всіма членами Євросоюзу.

ІКАО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй. Була створена в результаті підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти авіаційної галузі РФ було запроваджено масштабні санкції, які закрили для російських літаків повітряний простір над багатьма країнами світу.

Однак більш чутливо санкції вдарили по стану авіагалузі. У 2023 році на російських літаках стало небезпечно літати, оскільки авіаційні інциденти трапляються з регулярною постійністю.

Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.

При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків. ﻿﻿ Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.