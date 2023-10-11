Москва поскаржилася на санкції проти російської цивільної авіації
Росія подала скаргу до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про порушення правил авіасполучення країнами Заходу. Про це 11 жовтня оголосило МЗС РФ, повідомляє Економічна правда.
Йдеться про заборону:
- на використання повітряного простору для повітряних суден російських авіапідприємств,
- на постачання повітряних суден і запчастин до них,
- на технічне обслуговування і надання послуг страхування повітряних суден,
- на затримання повітряних суден за кордоном,
- на обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.
У російському МЗС також повідомили, що відповідачами виступають 37 держав, включно зі США, Канадою, Британією та всіма членами Євросоюзу.
ІКАО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй. Була створена в результаті підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти авіаційної галузі РФ було запроваджено масштабні санкції, які закрили для російських літаків повітряний простір над багатьма країнами світу.
Однак більш чутливо санкції вдарили по стану авіагалузі. У 2023 році на російських літаках стало небезпечно літати, оскільки авіаційні інциденти трапляються з регулярною постійністю.
Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.
При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків. Зокрема, російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники мають вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.