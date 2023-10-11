Папа Римский прокомментировал нападение ХАМАСа на Израиль
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции в среду на площади Святого Петра выразил "печаль и тревогу" по поводу нападения ХАМАСа на Израиль и последующих боевых действий, сообщает Vatican News.
"Со слезами и тревогой я продолжаю следить за происходящим в Израиле и Палестине. Так много людей убито, другие ранены", – сказал Франциск.
Он призвал к "немедленному освобождению заложников".
"Тот, кто подвергается нападению, имеет право защищаться, но я очень обеспокоен полной осадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также много невинных жертв.
Терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие, месть и лишь наносят друг другу страдания. Ближнему Востоку нужна не война, а мир, мир, построенный на диалоге и смелости братства", – сказал в своей речи Папа Римский.