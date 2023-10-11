Папа Римський прокоментував напад ХАМАСу на Ізраїль
Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції у середу на площі Святого Петра, висловив "смуток і тривогу" з приводу нападу ХАМАСу на Ізраїль та подальших бойових дій, повідомляє Vatican News.
"Зі сльозами і тривогою я продовжую стежити за тим, що відбувається в Ізраїлі та Палестині. Так багато людей вбито, інші поранені", – сказав Франциск.
Він закликав до "негайного звільнення заручників".
"Той, хто зазнає нападу, має право захищатися, але я дуже стурбований повною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв.
Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише завдають одні одним страждань. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир, мир, побудований на діалозі й сміливості братерства", – сказав у своїй промові Папа Римський.