В РФ авикомпании начали сокращать полеты из-за проблем с самолетами
Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines объявила о сокращении полетов из-за проблем с обслуживанием двигателей самолетов. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.
Как выяснило издание, S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15%. На сегодня в компании не летает и находится на обслуживании около 20% парка. Проблема — в ремонте американских двигателей Pratt & Whitney, которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране.
Как пояснили источники "Ъ" в Минтрансе и отрасли, на этот шаг перевозчик пошел в первую очередь из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo.
Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. Более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, которые не получили обратно свое имущество после полномасштабного вторжения России в Украину.
Большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, которое необходимо для гарантии их летной годности. При этом в России начали скрывать несправности самолетов.
Не выдержав санкций, Россия подала жалобу в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении правил авиасообщения странами Запада.