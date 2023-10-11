У Росії почали скорочувати польоти через проблеми з двигунами

Одна з найбільших російських авіакомпаній S7 Airlines оголосила про скорочення польотів через проблеми з обслуговуванням двигунів літаків.﻿ Про це пише російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Видання з'ясувало, що S7 Airlines скоротить осінньо-зимовий розклад на 10-15%.

Як пояснили джерела "КоммерсантЪ" у Мінтрансі та галузі, на цей крок перевізник пішов насамперед через складнощі з обслуговуванням Airbus A320 A320/А321neo. Проблема - в ремонті американських двигунів Pratt & Whitney, яким не займаються ні в РФ, ні в Ірані.

На сьогодні в компанії не літає і перебуває на обслуговуванні близько 20% парку.

Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. Понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності. При цьому в Росії почали приховувати несправності літаків.

Не витимавши санкцій, Росія подала скаргу до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про порушення правил авіасполучення країнами Заходу.