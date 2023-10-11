Оккупанты на юге стали экономно использовать снаряды – Гуменюк

Российские войска на Юге перешли в "экономрежим" по использованию снарядов, однако все равно ситуация напряжена. Об этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Общее количество обстрелов с левого берега (Днепра в Херсонской области - ред.) по правому сейчас держится на показателях 60-70, несколько спадает изо дня в день. Использование снарядов остается на уровне 300-400. Это также не самая высокая отметка, поскольку раньше было и гораздо больше снарядов. Сейчас мы наблюдаем определенный "экономрежим" в их использовании" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, еще рано говорить об общей нехватке снарядов у врага, однако разрушение Силами обороны логистики врага и уничтожение полевых пунктов уже дают о себе знать.

В то же время спикера подчеркнула, что ситуация на Юге остается достаточно напряженной, несмотря на то, что за последние сутки враг несколько уменьшил активность тактической авиации. Захватчики пытаются оказывать давление, активизировав сброс осколочных боеприпасов из БпЛА.

"Также тактическая авиация продолжает активность в направлении о.Змеиный над акваторией Черного моря. Там, где россияне не могут проявлять корабельную активность, пытаются компенсировать это с воздуха там, где чувствуют пока преимущество" , - добавила Гуменюк.

Кроме того, Силы обороны фиксируют разведывательные БПЛА, что может свидетельствовать о подготовке последующих атак, отметила спикер.