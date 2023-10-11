Окупанти на півдні стали економно використовувати снаряди – Гуменюк

Російські війська на Півдні перейшли в "економрежим" щодо використання снарядів, проте все одно ситуація напружена. Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Загальна кількість обстрілів з лівого берега (Дніпра у Херсонській області - ред.) по правому наразі тримається на показниках 60-70, дещо спадає день у день. Використання снарядів залишається на рівні 300-400. Це також не найвища позначка, оскільки раніше було й набагато більше снарядів. Зараз ми спостерігаємо певний "економрежим" у їх використанні" , - сказала Гуменюк.

За її словами, ще зарано говорити про загальну нестачу снарядів у ворога, однак руйнування Силами оборони логістики ворога та знищення польових пунктів уже даються взнаки.

Водночас речниця наголосила, що ситуація на Півдні залишається досить напруженою, попри те що протягом останньої доби ворог дещо зменшив активність тактичної авіації. Загарбники намагаються чинити тиск, активізувавши скидання осколкових боєприпасів з БпЛА.

"Також тактична авіація продовжує активність у напрямку о.Зміїний над акваторією Чорного моря. Там, де росіяни не можуть проявляти активність корабельну, намагаються компенсувати це з повітря там, де відчувають поки що перевагу" , - додала Гуменюк.

Крім того, Сили оборони фіксують розвідувальні БпЛА, що може свідчити про підготовку наступних атак, зауважила речниця.