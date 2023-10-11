Во Львове мужчину силой отвезли в военкомат, начата проверка
Сетью распространилось видео, на котором якобы работники ТЦК силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК. Начата служебная проверка, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как утверждают местные Telegram-каналы, мужчина был задержан на глазах у свидетелей. После этого его отвезли в ТЦК на Липинского.
В частности, якобы известно, что мужчина приехал во Львов из столицы. В военкомате ему провели медицинское обследование, а уже утром его отправили на полигон в Ривненской области.
Позже появилась реакция Львовского ТЦК и СП.
"Сетью распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - пишет пресс-служба.