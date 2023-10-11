У Львові чоловіка силоміць відвезли до військкомату, розпочато перевірку

Мережею поширилось відео на якому нібито працівники ТЦК силоміць затримали чоловіка й відвезли до ТЦК. Розпочато службову перевірку, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як стверджують місцеві Telegram-канал, чоловіка було затримано на очах у свідків. Після цього його відвезли до ТЦК на Липинського.

Зокрема, нібито відомо, що чоловік приїхав до Львова зі столиці. У військкоматі йому провели медичне обстеження, а вже зранку його відправили на полігон у Рівненській області.

Згодом з'явилася реакція Львівського ТЦК та СП.