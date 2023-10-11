Спасатели завершили разбор завалов Никопольской гимназии: 4 погибших

В Никополе Днепропетровской области спасатели завершили разбор завалов гимназии, которая была частично разрушена в результате удара российской армии. Были найдены тела четырех погибших, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии. В результате российского удара погибли 4 человека: 72-летний мужчина и три женщины 69-ти, 67-ми и 60-ти лет… Еще два человека получили травмы. Им предоставляется необходимая медицинская помощь" , — отметил министр.

Как сообщалось, ранее 11 октября российские войска нанесли удар по Никополю. В результате атаки была частично разрушена гимназия. Известно, что две жертвы были работниками учебного заведения.