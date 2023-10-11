Рятувальники завершили розбір завалів Нікопольської гімназії: 4 загиблих

В Нікополі Дніпропетровської області рятувальники завершили розбір завалів гімназії, яка була частково зруйнована внаслідок удару російської армії. Були знайдені тіла чотирьох загиблих, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії. Внаслідок російського удару загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років… Ще дві особи отримали травми. Їм надається необхідна медична допомога" , — зазначив міністр.

Як повідомлялось, раніше 11 жовтня російські війська завдали удару по Нікополю. Внаслідок атаки була частково зруйнована гімназія. Відомо, що двоє жертв були працівниками навчального закладу.