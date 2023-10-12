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ВСУ за сутки уничтожили почти 1000 окупантов – данные Генштаба

ВСУ за сутки уничтожили почти 1000 окупантов – данные Генштаба
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 990 окупантов, а также уничтожили 42 танка, 44 бронемашины, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 284890 (+990) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4905 (+42) ед,
  • боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,
  • РСЗО - 811 (+2) ед,
  • средства ПВО - 545 ед,
  • самолетов - 316 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21),
  • крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,
  • специальная техника – 966 (+1).

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