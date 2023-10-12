ВСУ за сутки уничтожили почти 1000 окупантов – данные Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 990 окупантов, а также уничтожили 42 танка, 44 бронемашины, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили: