ВСУ за сутки уничтожили почти 1000 окупантов – данные Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 990 окупантов, а также уничтожили 42 танка, 44 бронемашины, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 284890 (+990) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4905 (+42) ед,
- боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,
- РСЗО - 811 (+2) ед,
- средства ПВО - 545 ед,
- самолетов - 316 ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21),
- крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,
- специальная техника – 966 (+1).