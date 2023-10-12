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ЗСУ за добу знищили майже 1000 окупантів – дані Генштабу

ЗСУ за добу знищили майже 1000 окупантів – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 990 окупантів, а також знищили 42 танки, 44 бронемашини, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 284890 (+990) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4905 (+42) од,
  • бойових броньованих машин - 9264 (+44) од,
  • артилерійських систем - 6763 (+32) од,
  • РСЗВ - 811 (+2) од,
  • засоби ППО - 545 од,
  • літаків - 316 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5247 (+21),
  • крилаті ракети - 1531 (+1) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9170 (+25) од,
  • спеціальна техніка - 966 (+1).

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