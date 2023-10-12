Шмыгаль назвал сумму финподдержки, необходимой для покрытия дефицита бюджета

В следующем году Украина потребует около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщает Экономическая правда.

"Международная поддержка – один из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП.

Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома" , – подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль напомнил, что все собранные налоги Украина направляет на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.