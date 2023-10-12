Шмигаль назвав суму фінпідтримки, необхідної для покриття дефіциту бюджету

Наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, повідомляє Економічна правда.

"Міжнародна підтримка — один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП.

Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки" , – наголосив український прем’єр.

Шмигаль нагадав, що всі зібрані податки Україна направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.