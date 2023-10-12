ЕС пригрозил Цукербергу санкциями за дезинформацию об Израиле на платформах Meta
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, заявив, что на его платформах наблюдается всплеск незаконного контента и дезинформации, сообщает Европейская правда.
Он призвал владельца корпорации, которой в частности принадлежат Facebook и Instagram, ответить в течение 24 часов на его запросы о необходимости бороться с дезинформацией, напомнив ему, что в случае невыполнения могут быть применены штрафные санкции.
Еврокомиссар попросил Цукерберга обеспечить соблюдение правил, противодействовать незаконному контенту и развернуть пропорциональные и эффективные меры по смягчению последствий.
"Я настойчиво предлагаю вам обеспечить эффективность ваших систем. Излишне говорить, что я также ожидаю, что вы будете в контакте с соответствующими правоохранительными органами, а также Европолом и обеспечите оперативное реагирование на любые запросы", – добавил Бретон.
Накануне еврокомиссар призвал Илона Маска бороться с распространением дезинформации на его платформе в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС по контенту в интернете.
Ранее вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова во вторник призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации.
Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.
Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.