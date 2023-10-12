ЄС пригрозив Цукербергу санкціями за дезінформацію про Ізраїль на платформах Meta

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу, заявивши, що на його платформах спостерігається сплеск незаконного контенту й дезінформації, повідомляє Європейська правда.

Він закликав власника корпорації, якій зокрема належать Facebook та Instagram, відповісти протягом 24 годин на його запити щодо необхідності боротися з дезінформацією, нагадавши йому, що в разі невиконання можуть бути застосовані штрафні санкції.

Єврокомісар попросив Цукерберга забезпечити дотримання правил, протидіяти незаконному контенту та розгорнути пропорційні та ефективні заходи щодо пом'якшення наслідків.

"Я наполегливо пропоную вам забезпечити ефективність ваших систем. Зайве говорити, що я також очікую, що ви будете в контакті з відповідними правоохоронними органами, а також Європолом та забезпечите оперативне реагування на будь-які запити" , – додав Бретон.

Напередодні єврокомісар закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації на його платформі в Twitter (X) після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

Раніше віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова у вівторок закликала технологічних гігантів, зокрема соцмережу Twitter (X) Ілона Маска, відповідальніше ставитись до боротьби з поширенням російської дезінформації.

Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.