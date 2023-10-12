ВСУ удержали все позиции вблизи Авдеевки – военная администрация

Украинские военные отражают масштабные атаки российских оккупантов на Авдеевку, при этом город и окрестности, а также позиции бойцов ВСУ третьи сутки находятся под вражескими обстрелами. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник описывает ситуацию как "очень напряженную", но контролируемую украинскими защитниками.

"Третьи сутки не утихают бои вокруг города, обстрелы как по позициям, так и по самому городу" , - сказал он.

При этом Барабаш отметил, что нынешняя ночь прошла "более-менее спокойно", и обстрелы противника по самой Авдеевке были уже не такими сильными, как ранее.

"В 2:55 произошел авиаракетный удар. Ударили по так называемому нашему местному правительственному кварталу" , - рассказал Барабаш и добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших и раненых не поступала.

При этом начальник ГВА отметил, что 11 октября зафиксировано "прилет" коло 20 ракет россиян по территории общины, произошло разрушение жилой многоэтажки, и в результате атаки были погибшие и раненые.

"Среди жертв - 85-летний мужчина. Среди раненых - 69-летний мужчина и 44-летняя женщина" , - сказал Барабаш. ﻿

Также войска РФ постоянно обстреливают из артиллерии Авдеевский коксохимический завод. В частности, вчера в результате вражеского удара было зафиксировано попадание в цистерны с остатками смолы. В результате чего вспыхнул пожар.

Барабаш называет эти активизировавшиеся вражеские атаки по городу крупнейшим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала российско-украинской войны.

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами (ВСУ, - Ред.) даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не имело какого-то системного характера" , - отметил руководитель администрации.

Он уточнил, что бойцы ВСУ смогли отразить все атаки противника вокруг Авдеевки, и удержали все свои позиции.

По словам Барабаша, вчерашняя (11 октября) атаки войск РФ прошло "немного по другому сценарию". В частности, объяснил он, противник не использовал военную технику, а большинство штурмовых действий было с использованием одной пехоты.