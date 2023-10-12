ЗСУ втримали всі позиції поблизу Авдіївки – військова адміністрація

Українські військові відбивають масштабні атаки російських окупантів на Авдіївку, при цьому місто та околиці, а також позиції бійців ЗСУ третю добу перебувають під ворожими обстрілами. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Чиновник описує ситуацію як "дуже напружену", але контрольовану українськими захисниками.

"Третю добу не вщухають ﻿﻿ бої навколо міста, обстріли як за позиціями, так і по самому місту" , - сказав він.

При цьому Барабаш зазначив, що нинішня ніч пройшла "менш спокійно", і обстріл противника по самій Авдіївці був уже не таким сильним, як раніше.

"О 2:55 стався авіаракетний удар. Вдарили по так званому нашому місцевому урядовому кварталу" , - розповів Барабаш і додав, що на цей момент інформації про можливих постраждалих та поранених не надходило.

При цьому начальник МВА зазначив, що 11 жовтня зафіксовано "приліт" близько 20 ракет росіян по території громади, сталася руйнація житлової багатоповерхівки, і в результаті атаки були загиблі та поранені.

"Серед жертв - 85-річний чоловік. Серед поранених - 69-річний чоловік та 44-річна жінка" , - сказав Барабаш.

Також війська РФ постійно обстрілюють з артилерії Авдіївський коксохімічний завод. Зокрема, вчора внаслідок ворожого удару було зафіксовано попадання до цистерн із залишками смоли. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

Барабаш називає ці ворожі атаки по місту, що активізувалися, найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку російсько-української війни.

"Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Усі витримали, усі позиції утримали, усі атаки відбили. Місцями (ЗСУ, - Ред.) навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру" , - зазначив керівник адміністрації. , - зазначив керівник адміністрації.

Він уточнив, що бійці ЗСУ змогли відбити всі атаки противника навколо Авдіївки та утримали всі свої позиції.

За словами Барабаша, вчорашня (11 жовтня) атаки військ РФ пройшло "трохи за іншим сценарієм". Зокрема, пояснив він, противник не використав військову техніку, а більшість штурмових дій була з використанням однієї піхоти.