В Украине планируют создать единую базу укрытий

В Украине будет создана единая информационная система защитных сооружений гражданской защиты.﻿ Об этом заявил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отмечается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по поручению Кабмина и СНБО ведет работу по созданию единой Информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Витовецкий отметил, что внедрение системы предоставит гражданам возможность видеть самые близкие и удобные для них укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом.

К администрированию системы хотят привлечь представителей областных, районных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также территориальных органов ГСЧС.

В дальнейшем систему планируют интегрировать в приложение "Дія". Соответствующие переговоры ведомство ведет с Министерством цифровой трансформации.

"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс" , - сказал он.

Витовецкий также отметил, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые уже функционируют в информационном пространстве, ведь ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.