В Україні планують створити єдину базу укриттів

В Україні створять єдину інформаційну систему захисних споруд цивільного захисту.﻿ Про це заявив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначається, що Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням Кабміну та РНБО провадить роботу зі створення єдиної Інформаційної системи "Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту".

Вітовецький зазначив, що впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

До адміністрування системи хочуть залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Надалі систему планують інтегрувати в застосунок "Дія". Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації.

"Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс" , - сказав він.

Вітовецький також зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які вже функціонують в інформаційному просторі, адже її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.