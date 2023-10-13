ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и 44 артсистемы – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1030 российских оккупантов и уничтожили 26 танков, 44 артиллерийские системы, 49 бронемашин и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 285 920 (+1030) человек ликвидировано,
- танков - 4931 (+26) ед.
- боевых бронированных машин - 9313 (+49) ед.
- артиллерийских систем - 6807 (+44) ед.
- РСЗО - 811 ед.,
- средства ПВО - 546 (+1) ед.
- самолетов – 316 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
- крылатые ракеты – 1531 ед.,
- корабли/катера - 20 ед.,
- подлодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед.
- специальная техника – 967 (+1).