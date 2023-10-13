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ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и 44 артсистемы – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и 44 артсистемы – Генштаб
Фото: Донбaсс ОРДЛО.Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1030 российских оккупантов и уничтожили 26 танков, 44 артиллерийские системы, 49 бронемашин и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 285 920 (+1030) человек ликвидировано,
  • танков - 4931 (+26) ед.
  • боевых бронированных машин - 9313 (+49) ед.
  • артиллерийских систем - 6807 (+44) ед.
  • РСЗО - 811 ед.,
  • средства ПВО - 546 (+1) ед.
  • самолетов – 316 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
  • крылатые ракеты – 1531 ед.,
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подлодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед.
  • специальная техника – 967 (+1).

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